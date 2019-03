Une entreprise expérimente le ciment écologique

Le ciment écologique expérimenté par l'entreprise Hoffmann Green Cement Technologies est fabriqué à partir de poudre de blanche et de résidus de produits industriels broyés. La recette, par contre, reste secrète. Le groupe est aux alentours des 150 kg de CO² par tonne de ciment produit. Même si son usage est encore limité, le ciment écologique est tout aussi résistant que les autres ciments. Pour le moment, il permet de construire des éléments secondaires tels que les escaliers, les pavés et les bordures. Mais la société envisage de construire d'ici quelques mois des immeubles.



