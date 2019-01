PODCAST - Linda Bortoletto, une exploratrice guidée par l'audace

Comment devient-on aventurier ? Bien souvent, nous avons enfouis des rêves d’enfant, des désirs pour entrer dans une vie plus conventionnelle. Mais il suffit parfois d’un peu d’audace pour nous permettre d’aller vers un monde plus ouvert. Mariée et promise à une carrière confortable, Linda Bortoletto menait une vie qui avait tout pour la rendre heureuse en apparence. Des années durant, elle a étouffé sa petite voix intérieure qui lui soufflait qu’elle n’était pas à sa place, jusqu’au jour où tout son monde a explosé. Depuis, elle parcourt les contrées les plus isolées, et transmet son expérience. Rencontre avec une exploratrice ouverte au monde et guidée par l’audace.