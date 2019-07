VIDÉO - Infographie : 1 à 3 ans pour un mégot de cigarette, découvrez la durée de vie des déchets dans la mer

À partir de ce lundi 29 juillet, selon les calculs de l'ONG Global Footprint, l'humanité a déjà épuisé toutes les ressources naturelles de la planète pour l'année 2019. À l'occasion de cette "journée du dépassement" et alors que la plupart des Français sont en vacances, LCI s'est penchée sur la durée de vie des déchets dans la mer.





Les stations balnéaires sont, depuis l'apparition des congés payés, la destination préférée des français l'été. En effet, ils sont 62% à partir en bord de mer et le plus souvent en voiture selon un sondage Ipsos/Europ Assistance de juin 2019. Quand on sait que des dizaines de millions de tonnes de déchets polluent les océans, au point de former un septième continent, jeter ne serait-ce q'un mégot de cigarette n'est pas anodin...