Des masques biodégradables pour moins de déchets

À raison de deux masques par jour et par personne, les masques représentent une quantité énorme de déchets. Une entreprise de l'Yonne a donc eu l'idée d'en fabriquer avec une matière totalement biodégradable. Fabriqué à base de chanvre, ce masque est à la fois écolo et homologué. Il a une durée d'efficacité de quatre heures, comme les autres masques ordinaires, et coûte 85 centimes. Le marché a de l'avenir étant donné que la demande n'a jamais été aussi élevée.



