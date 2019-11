Environnement : les solutions de demain pour lutter contre les pollutions

La pollution des mers est un enjeu qui mobilise toutes les équipes de chercheurs. Une des solutions trouvées est plus aboutie. Il s'agit de navires qui vont aspirer les détritus flottants, les trier mais aussi les stocker. Et pour purifier l'air, les scientifiques ont conçu des arbres artificiels. Ces derniers ont pour rôle d'aspirer les particules fines et dioxyde de carbone dans l'atmosphère, et de produire en échange de l'oxygène.



