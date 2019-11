Et si la maison de demain n’avait plus de système de chauffage ?

A l’intérieur de ces constructions –maisons individuelles comme immeubles –, vous ne trouverez aucun radiateur, et plus globalement aucun système de chauffage traditionnel. A la place, elles utilisent des sources passives d'énergie – d’où leur nom –, en premier lieu le rayonnement solaire ou la chaleur corporelle des occupants (un adulte dégage 80 watts), ou encore, à un degré moindre, l’électroménager et l’éclairage.

En amont, la conception de ces bâtiments a évidemment été totalement repensée, en particulier l'isolation. Cette dernière est désormais "emballée" dans une couverture, aussi bien dans une maison en béton qu’en bois. Les murs extérieurs sont par exemple remplis de ouate de cellulose recyclée à partir de vieux vêtements. Le choix de l'exposition est aussi primordiale : les fenêtres et de larges baies vitrées se trouvent côté sud. Côté nord, on trouve la porte d’entrée et beaucoup de murs.

Propriétaire d’une ces "maisons passives" depuis un an, Fabien Hennebo se félicite de son choix. Interrogé par TF1, il explique économiser 1.000 euros par an par rapport à une maison classique puisqu’il ne paye désormais plus de chauffage. Certains occupants d’HLM ont aussi vu leurs charges diminuer drastiquement. Un bémol cependant : le coût de la construction d’une "maison passive" est 15% plus élevé que pour une maison traditionnelle.