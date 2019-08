VIDÉO - #FillTheBottle : on ne peut que vous encourager à participer au challenge écolo des réseaux sociaux

Encore un challenge, nous direz-vous, mais celui-ci n'est pas si bête. Et bon pour la planète. Le "Fill the bottle challenge", littéralement "remplissez la bouteille", est en passe de devenir le défi viral de l'été. Le but est de remplir une bouteille en plastique avec des mégots de cigarette ramassés dans la rue, un parc ou sur la plage. Une fois le récipient rempli, il ne reste plus qu'à poster un cliché ou une vidéo sur les réseaux sociaux en précisant le temps qu'il vous a fallu pour la collecte, et le chemin parcouru.





Tout a commencé par la photo, publiée le 31 juillet dernier sur Twitter par @Jsn_Drk94, d'une bouteille remplie de mégots avec la légende "20 minutes à remplir cette bouteille d’1 litre dans un rayon de même pas 50 mètres. C’est extrêmement grave". Un autre internaute, @Kingchris287 a alors proposé de ne pas en rester là : "En vrai les gars faudrait lancer un challenge avec un # genre on prend tous une bouteille et on se communique le temps qu’on a mis à la remplir. Certes, ce n’est pas grand chose mais si tout le monde le fait cela pourrait donner quelque chose de cool". Quelques minutes plus tard, le hashtag #FillTheBotlle voyait le jour !