La pêche au chalut pélagique interdite au large de l'île de Ré

Ce 27 décembre 2019, l'incompréhension gagne les pêcheurs du plateau de Rochebonne, un espace protégé au large de l'île de Ré. La préfecture de Nouvelle-Aquitaine a décidé d'interdire définitivement la pêche au chalut pélagique. Cette technique, très critiquée par les associations environnementales, serait responsable de la mort de nombreux dauphins. En 2019, plus de 800 dauphins se sont échoués sur la façade atlantique. Bon nombre d'entre eux portent des blessures causées par des filets.



