La rémunération du covoiturage, une solution écologique

Chaque jour, les transports publics effectuent plus de 600 000 trajets à Nantes. Pour désengorger les routes et les trams, la société qui gère ces transports incite au covoiturage. Chacun y trouve ses avantages. En effet, un conducteur gagne deux euros par personne véhiculée. Les passagers, eux, ne déboursent rien, mais utilisent leurs cartes d'abonnement aux transports. De plus, ils économisent en durée de trajet. Près de 2 000 personnes sont déjà adeptes de ce concept.



