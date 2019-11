Réchauffement climatique : les agriculteurs prennent leurs dispositions

Face à la sécheresse de ces dernières années, de nombreuses exploitations agricoles sont menacées de disparition. Du coup, certains agriculteurs ont dû prendre des décisions radicales. A Tresserre, dans les Pyrénées-Orientales, par exemple, ce viticulteur a planté de nouvelles vignes sous l'ombre de milliers de panneaux solaires. Plus au nord, près de Langres, un éleveur laitier a fait installer des murs gonflables qui s'adaptent à la météo pour protéger ses vaches de la chaleur.





Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.