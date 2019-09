Votre charbon de bois contribue-t-il à la déforestation ?

Dans le pays, la consommation de charbon de bois atteint les 130 000 tonnes par an dont deux tiers sont importés. Pourtant il faudrait quatre à douze tonnes de bois pour avoir une tonne de charbon. Ces matières premières proviennent en majorité des pays de l'est, mais également des forêts tropicales d'Afrique et d'Amazonie. Près de 40% des sacs de charbon de bois ne délivrent pas leur provenance. Et pour aider les consommateurs, une plateforme a recensé les détails sur une cinquantaine de marques. Comment savoir si vous contribuez à la déforestation ?



