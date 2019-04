130 ans après sa création, votre clavier AZERTY va changer, voici à quoi il va ressembler !

Au premier coup d’œil, on respire : l'AZERTY est bien resté l'AZERTY, aucune des 26 lettres de l'alphabet n'a bougé, pas plus que le nombre de touches sur le clavier -il s'agissait là de simplifier notamment le travail des fabricants. Pour autant, si l'on n'a pas touché à l'essentiel, tout le reste a changé dans le sens d'une meilleure lisibilité et de beaucoup plus de simplicité. Avec promesse : vous éviter certaines fautes de frappe.