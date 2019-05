199 euros pour un smartphone plutôt puissant : Realme, la nouvelle marque chinoise qui arrive en France

A l’intérieur, on trouve un processeur Qualcomm Snapdragon 710 de milieu de gamme, mais plutôt efficace. Accompagné de 4 ou 6 Go de mémoire vive, il permettra d’avoir un appareil plutôt réactif. Ce dernier embarque aussi différents systèmes pour booster l’autonomie et les performances en jeu vidéo, le lancement des applications ou pour éviter la surchauffe. Le Realme 3 Pro tourne sous ColorOS 6.0, la surcouche maison basée sur Android 9 Pie qui n’est pas la plus élégante, mais on lui accordera le bénéfice du doute quant à son utilisation.





Comme tout smartphone qui vise des utilisateurs jeunes, le Realme 3 Pro tente de tirer son épingle du jeu en photo. Il propose donc un double capteur au dos pas forcément extravagant, mais qui mise beaucoup sur les modes supplémentaires (basse lumière, accentuation des couleurs et des effets…) avec l’aide de l’intelligence artificielle et la combinaison de plusieurs images prises en simultané. A l’avant, l’appareil photo affiche 25 Mpx de résolution pour une cible adepte des selfies qui seront améliorés par l’intervention de l’IA Beauty.