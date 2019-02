VIDÉO - 36 15 SM et 36 15 ULLA sont de retour : redécouvrez les "licornes" de l'ère Minitel !

Dépassé techniquement, le Minitel reste un modèle pertinent à l'ère de Google et Facebook. En tout cas, un homme en est persuadé. Lui, c'est Julien Mailland, un Français, professeur au Media Lab du MIT de Boston, aux Etats-Unis. C'est lui qui a organisé en novembre dernier une exposition sur le Minitel dans un hôtel de New-York. Et c'est lui surtout qui a co-écrit "Minitel, Welcome to the Internet", un livre très sérieux qui dissèque la genèse de l'appareil, ses services, son modèle économique et tout ce qu'il pourrait nous inspirer aujourd'hui.





Car l'affaire n'a en fait que très peu à voir avec la nostalgie. À écouter Julien Mailland, le Minitel était moderne en ce qu'il n'embarquait pas avec lui certains des soucis consubstantiels de l'internet aujourd'hui. À l'époque, l'essentiel des services étaient ainsi payants. Mais tous étaient respectueux des données personnelles et de la vie privée, un donnant-donnant qui sonnerait aujourd'hui comme une solution honorable.