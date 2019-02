4 février 2004-4 février 2019 : Facebook a 15 ans et toujours la forme, malgré les scandales

"The Facebook". Il y a 15 ans, le 4 février 2004, des étudiants d’Harvard pouvaient se retrouver sur un tout nouveau réseau interne à leur université de Boston. 15 ans plus tard, le projet est devenu une entreprise titanesque qui compte plus de 2,32 milliards d’utilisateurs actifs dans le monde, dont 381 millions en Europe (chiffres de décembre 2018).





Un long chemin qui n’a pas été sans péripétie, remous et tempêtes, du "vol de concept" étouffé à coup de millions de dollars au scandale Cambridge Analytica en passant par quelques fuites de données et un dernier scandale la semaine passée (des adolescents payés pour donner leur données). Mais Mark Zuckerberg est toujours à la barre d’un navire qui engrange cinq nouveaux inscrits par seconde et plus de 3 milliards de vidéos vues par jour.