4 octobre 2041 : on a assisté au 1er procès de l'intelligence artificielle

Benjamin Bayart, de La Quadrature du net, une association de défense des droits et libertés des citoyens sur Internet, milite depuis des années pour avertir des risques entourant l’IA. Le président l’interroge : une IA peut-elle être intelligente ? "C’est un outil de statistiques, à la base, il n’y a pas d’intelligence du tout", souligne l'expert. Et d’ajouter : "Les gens se retrouvent face à une technologie qu’ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent donc pas la contester. D’autant plus que les algorithmes qui régissent les IA sont tenus secrets par leurs concepteurs." Pour les spécialistes, ce fameux "effet boîte noire" est le talon d’Achille de l’intelligence artificielle. Impossible, en effet, d’expliquer son raisonnement.





Et c’est d'ailleurs dans ce sens que l’avocate générale va ensuite requérir : "Eurêka est une IA dite forte. A la différence des IA faible, elle a donc une compréhension de son propre raisonnement. Elle peut analyser une situation complexe. Grâce à l'apprentissage automatique (en anglais, le "deep learning"), elle écrit son propre code. C’est presque un être conscient", plaide l’accusation. Et de poursuivre : "M. Vigi a reçu une formation. Il doit être suffisamment vigilant pour faire face à l’imprévu. Et c’est ce qu’il a fait en appuyant sur le bouton rouge. Eurêka aurait dû réagir. M Vigi n’a commis aucune faute. Il ne peut donc pas être poursuivi". Le représentant du ministère public requiert une amende de 2 millions de bitcoins à l’encontre de la société Eurêka et la dissolution de son IA.