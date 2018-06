4K, Zoom, HDR, RAW, LOG... Parrot mise tout sur Anafi, son nouveau drone surdoué

Mais c'est surtout sur la caméra que les efforts de Parrot se sont concentrés. Une caméra 4K en vidéo, et 21 megapixels en photo, et pour la première fois chez Parrot une caméra stabilisée dans une nacelle, isolée des vibrations du drone. Le placement de la caméra permet aussi des plans créatifs, comme des contre-plongées, la caméra pouvant se tourner vers le haut sans que les hélices du drone ne fassent obstacle à l'image. Bonne surprise pour un drone grand public : on peut prendre des images dans des formats d'ordinaire réservés aux professionnels, le RAW pour la photo, et le LOG pour la vidéo, pour gérer plus finement la colorimétrie au montage. Aussi rare dans ce genre de drones : un zoom, numérique mais sans perte de qualité, qui joue sur la résolution du capteur, de quoi promettre des modes de tournages créatifs, comme le Dolly Zoom, le fameux "effet Vertigo".





Une fois en vol, on pourra contrôler Anafi grâce à la télécommande Skycontroller livrée avec l'appareil, en y enchâssant son smartphone iOS ou Android, et l'application Freeflight qui contrôle toutes les fonctions du drone. Beaucoup ici a été fait sur les modes créatifs, quand le drone peut vous suivre ou virevolter autour de vous, prendre des dronies (selfies avec un drone), ou suivre au GPS un itinéraire prédéterminé, pour faire le tour d'un bâtiment par exemple. Bon point pour le travail fait sur la communication sans fil, le système affiche une portée théorique de 4 kilomètres, bien au-delà de ce que permet la loi française qui, elle, oblige à garder son drone à portée de vue. Seule fonction manquante, la détection et l'évitement d'obstacles, que l'on trouve chez DJI dans des modèles de gamme équivalente.