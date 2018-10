50 millions de comptes Facebook piratés, la France pas épargnée : comment savoir si vous êtes concerné

Si vous êtes concerné, votre compte a été automatiquement déconnecté par Facebook qui vous demande de taper à nouveau vos identifiants et mot de passe. Plus de 50 millions d'utilisateurs de Facebook ont ainsi été contraints de se déconnecter de leurs comptes, ce vendredi, une mesure de sécurité très courante pour les comptes compromis. Idem pour les 40 millions d'utilisateurs dont le nom a été utilisé dans l'année écoulée pour avoir un "Aperçu du profil en tant que..", fonction qui a d'ailleurs été désactivée, le temps que Facebook s'assurer qu'aucun bug ne s'y cache encore. Le réseau social a précisé ne connaître ni l’origine, ni l'identité des personnes derrière cette attaque.





L'ampleur de cette attaque n'a pas été évaluée non plus : la société en est aux premières étapes de son enquête. La société revendique près de 2,2 milliards d'utilisateurs mensuels dont 377 millions en Europe et 241 millions en Amérique du Nord.