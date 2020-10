5G : Apple siffle le début des hostilités en dévoilant quatre nouveaux iPhone

En une heure d'une conférence ramassée et sans public pour cause de Covid, Apple a fait oublier ce mardi 13 octobre qu'il est le dernier des grands constructeurs à lancer ses smartphones compatibles avec la 5G, qui pourrait commencer à être déployée en France dans les prochains mois. Mieux encore, pour des pays comme la France et l'essentiel de ses voisins, où l'ouverture des premiers réseaux de nouvelle génération est encore récente ou attendue pour la fin de cette année, le "Good Morning!" de Tim Cook sonne comme le vrai début commercial de la 5G, comme si rien de tout cela ne pouvait se faire sans lui... on est Apple ou on ne l'est pas.

L'enjeu est bien réel : pour les analystes, le nouveau réseau pourrait lancer un nouveau "supercycle" de renouvellement du parc de smartphones au fur et à mesure de son déploiement, dans les trois années à venir. Une opportunité teintée d'inconnu : le succès pourrait dépendre de l'avenir d'Apple en Chine, le plus grand marché du smartphone au monde, où un appareil sur deux vendu au second trimestre était déjà compatible 5G. Un marché compliqué pour la firme de Cupertino par la guerre commerciale qui oppose le pays aux États-Unis, sans que l'on sache encore comment l'élection américaine à venir pourrait faire évoluer la situation. Dans l'année à venir, un iPhone sur cinq pourrait être vendu en Chine.