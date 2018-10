5G : attribution des fréquences, investissement dans le réseau... la France est-elle en retard ?

Ce qui pousse aussi les acteurs du secteur à se hâter avec lenteur, c’est le fait que la 5G arrive en France sur fond d’une guerre des prix du mobile. À la rentrée, Orange, SFR et Bouygues proposaient tous trois des forfaits 4G sans engagement à cinq euros seulement, un moyen sûr de gagner des parts de marché, mais aussi d’accélérer la perspective d’un retour à trois opérateurs, et donc un peu d’incertitude en plus. Leur crainte est donc grande d’avoir à investir massivement dans un nouveau réseau sans perspective de rentabilité. De quoi imaginer des scénarios plus créatifs.





"Plutôt que de vendre les fréquences, on pourrait organiser un 'concours de beauté', propose Didier Casas, prenant l'exemple de ce qu'a fait la Finlande. Décerner les fréquences à bas prix, contre des obligations d’investissement et de couverture du territoire." Autant de discussions en cours qui expliquent que les opérateurs veuillent éviter d’avancer trop vite. Alors, en retard, la France ? Didier Casas se veut pragmatique: "Même si les fréquences étaient attribuées aujourd’hui, les équipements 5G ne sont pas là, et les smartphones 5G n’ont pas encore été annoncés. Mais rassurez-vous, une fois que les choses se seront débloquées, les opérateurs sauront avancer très vite." En France, l'Arcep, notre gendarme des télécoms, promet que le processus d’attribution des fréquences sera lancé d’ici à la mi-2019.