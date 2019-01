700 millions d'adresses mail piratées : comment savoir si la vôtre figure dans ce méga-fichier ?

Cela pourrait être la plus grande fuite de données de l'histoire, si seulement on arrivait à savoir à qui elles ont été volées. Le fichier, jusque-là baptisé "Collection #1", contient en effet plus de 700 millions d'adresses mail, soit autant que d'hommes, de femmes et d'enfants habitant en Europe. Ce fichier d'adresses volées a lui-même fuité, avant d'être trouvé par des chercheurs en sécurité sur un serveur de spam.





Pour les spécialistes qui ont pu se pencher dessus, il ressemble en fait à une compilation, un "best-of" de listes d'utilisateurs dérobées à certains grands sites (voir notre tableau plus bas) Cela expliquerait que plus d'un milliard d'adresses y soient listées, avec pas mal de doublons. Des adresses parfois accompagnées de mots de passe chiffrés -et c'est surtout ça qui pose problème.