A la découverte de la Blockchain, une technologie utile à tous

La Blockchain a déjà 10 ans. En quelques années, elle est passée du buzz à la pratique et fait aujourd’hui ses preuves en mettant l’usager au cœur des décisions. La promesse est simple, plus besoin de tiers de confiance, ni de pouvoir centralisé, tous les utilisateurs ont accès à la même information en toute transparence. Une information fiable, car elle est traçable, non modifiable et détenue par tous les membres de la chaîne. « Historiquement, la Blockchain est un moyen technique créé autour des bitcoins et née dans un rapport de défiance au monde financier pendant la crise des subprimes aux Etats-Unis en 2007/2008 » rappelle Frédéric Bellaiche, directeur technique advisory et innovation d’Econocom. « Blockchain est un mot qui peut faire peur, car il y a beaucoup d’incompréhension autour de cette technologie. Comme pour le Cloud à ses débuts, on utilise déjà cette technologie sans le savoir, mais le concept est parfois galvaudé comme pour l’IA. »





Pour cet expert de l’innovation, la Blockchain est basée sur deux grandes idées. Tout d’abord, créer un registre transparent des transactions qui ne soit pas centralisé. C’est-à-dire un grand livre de comptes dont tous les membres du réseau ont une copie et dont l’historique ne peut pas être modifié. La seconde idée est d’établir un consensus qui permet d’établir que ce qui est écrit est exact. « Comme dans un jeu, il y a des règles, un mécanisme avec une preuve de travail où cela coûterait moins cher de dire la vérité que de ‘bidouiller’ la chaîne ». En effet, lors d’une transaction, tous les membres du réseau ont une visibilité et un équilibre de consensus se crée. Tout est transparent et indélébile, tout laisse une trace. « La règle du jeu, c’est la preuve de travail, un calcul fort à effectuer (« miner » dans le jargon). Plus la chaîne est longue plus elle est difficile à réécrire pour un pirate. Les moyens nécessaires pour pirater la Blockchain seraient plus coûteux que les gains. Un peu comme si braquer une banque était plus cher que la valeur de ce qui est dans les coffres », précise Frédéric Bellaiche.