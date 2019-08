"Activité en dehors de Facebook" : le réseau social dévoile sa nouvelle fonctionnalité de gestion de données personnelles

Ces données, provenant le plus souvent des outils de publicité en ligne et du suivi du trafic sur les applications ou les sites, comprennent les informations liées à l'appareil utilisé (marque et modèle, identifiant de connexion, etc.), qu'il s'agisse d'un ordinateur, d'un smartphone ou d'une tablette. "Nous utilisons en général ces données pour proposer de la publicité en rapport avec les produits ou les informations recherchées. Mais il nous semblait important d'apporter plus de transparence et de contrôle à nos utilisateurs sur ce type de données", a ajouté Stephanie Max.





"Cette fonctionnalité fait suite à plusieurs autres mesures d’amélioration en matière de transparence et de contrôle que nous avons prises ces derniers mois, telles que les mises à jour de notre bibliothèque publicitaire, les mises à jour de 'Pourquoi est-ce que je vois cette publicité ?' et le lancement d’une nouvelle fonctionnalité appelée 'Pourquoi est-ce que je vois cette publication ?' indique le réseau social dans son communiqué.