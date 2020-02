Affaire Griveaux : enregistrer des vidéos éphémères est en fait très simple Un smartphone − Hocus-focus

À SAVOIR – Avec la technologie, rien ne disparaît réellement jamais, comme le montre une nouvelle fois l'affaire Griveaux. Car il est désormais possible de tout sauvegarder, même les vidéos dites "éphémères" que vous recevez. Pour cela, les smartphones disposent de plus en plus souvent de la fonctionnalité pour y parvenir.

L’affaire Benjamin Griveaux a mis en lumière une possibilité que beaucoup semblaient ignorer : mêmes vos vidéos éphémères peuvent n’avoir rien d’éphémère avec les avancées technologiques. Snapchat, iMessage, Instagram, SMS, messagerie… Il est désormais possible –en étant rapide- de sauvegarder tout ce qui est porté à la connaissance de vos yeux sur l’écran de votre smartphone, même si la durée de vie du matériel envoyé est censé être de très courte durée (de quelques secondes à une minute). Car il est facile de contourner ces "restrictions" en réalisant une vidéo de votre écran. Pour une simple capture d’écran fixe, il suffit généralement d’appuyer sur les boutons latéraux ou Home de votre smartphone. Pour la vidéo, il faut effectuer des manipulations. Mais de plus en plus de smartphones embarquent la fonction nativement, sans avoir à recourir à des applications tierces. Notez cependant que tous les contenus ne peuvent être enregistrés. Netflix ou Amazon Prime Video ont ainsi mis en place un dispositif pour que vous ne puissiez capturer leurs contenus vidéo. En revanche, aucun problème pour garder trace des vidéos Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, etc. Dans tous les cas, ne comptez pas enregistrer le son de vos appels vidéo. Sachez enfin qu’il n’y a généralement pas de limite de durée de la vidéo. C’est l’espace disponible dans votre smartphone qui va en décider.

Sur iPhone

Si vous possédez l’une des dernières versions du système d’exploitation d’Apple, vous disposez de la fonction dans vos paramètres. Il suffit d’aller dans les réglages puis dans le Centre de contrôle et dans "Personnaliser les commandes". Vous pourrez alors rajouter l’option "Enregistrement de l’écran" à vos raccourcis. Comment l’utiliser ? Une fois ajouté au Centre de contrôle, vous appuyez sur le bouton d’enregistrement. Une fois que celui-ci se déclenche, il va capturer l’affichage de votre écran. Vous lancez une vidéo, une appli, vous passez d’un affichage à un autre et tout est sauvegardé en vidéo. En revanche, le son environnant comme celui du contenu n’est pas sauvegardé.

L'enregistrement vidéo d'écran sur iPhone − -

Sous Android

Android ne possède pas son propre système intégré d’enregistrement vidéo de l’écran. Il faut généralement recourir à des applications à installer. La plupart des fabricants ont néanmoins mis au point leur propre logiciel intégré, avec des options de paramétrage (qualité de la vidéo, prise du son ou non, etc.). Chez Samsung, certains appareils comme les Note10/Note10+ disposent d’une option pour enregistrer ce qui apparaît sur votre écran. Il suffit d’accéder au panneau des paramètres rapides/notifications en balayant l’écran du haut vers le bas. Parmi les icônes, cliquez sur "Enreg. d’écran". Vous pouvez alors choisir d’enregistrer le son du contenu et celui du micro du smartphone (pour votre voix, les bruits ambiants, etc.). Le Note10 permet aussi d’ajouter votre visage dans la vidéo via la caméra selfie en façade qui vous enregistrera en simultané. Il est aussi possible d’écrire sur l’écran avec l’icône crayon sur la barre de fonctions en surimpression. Pour arrêter, cliquez sur le bouton Stop de la barre.

L'enregistrement vidéo de l'écran d'un Samsung Galaxy Note10 − Samsung

Chez Huawei, il existe plusieurs façons de faire. Vous pouvez faire glisser votre doigt du haut vers le bas de l’écran pour accéder au panneau des notifications. Vous sélectionnez "Capture vidéo d’écran" pour enregistrer votre écran. Les vidéos se trouveront alors dans la Galerie de l’appareil. Vous pouvez aussi réaliser une capture via la gestuelle. Toquez deux fois sur l'écran avec l'articulation de deux doigts pour démarrer/arrêter une capture vidéo d'écran. Il faudra pour cela avoir préalablement activé la fonction dans les Paramètres (fonctionnalités d'accessibilité / Raccourcis & gestes). Chez Honor, appuyez simultanément sur les boutons Volume + et marche/arrêt. Sélectionnez le mode d’enregistrement désiré (HD/Mini). Cela va également prendre l’audio environnant. Pour arrêter, cliquez de nouveau sur les mêmes boutons ou sur l’icône d’enregistrement qui aura fait son apparition en haut à gauche. Les vidéos sont alors stockées dans l’espace Galerie. Cette méthode fonctionne également sur certains smartphones Huawei.

En vidéo Internet : rien n'est jamais oublié ou éphémère

Chez Sony, certains modèles acceptent encore l’enregistrement vidéo. Gardez la touche marche/arrêt enfoncée jusqu’à l’apparition d’une boîte de dialogue. Appuyez ensuite sur l’icône représentant une caméra dans un carré. La fenêtre d’enregistrement va apparaître, lancez la capture. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour arrêter. La vidéo se trouve ensuite dans Album. Chez Xiaomi, parmi les outils à disposition, on trouve une appli Enregistreur d’écran. Il suffit de la lancer pour capturer tout ce qui va défiler sur votre écran. Vous pouvez paramétrer l’appli (résolution, qualité de la vidéo, son du système ou du micro, etc.). Une fonction maligne intégrée nativement et qui possède un atout pour les amateurs de vidéos tutorielles : vous pouvez faire apparaître à l’image un point blanc pour représenter les manipulations effectuées (clic, ouverture, déplacement d’objet, etc.).

L'enregistrement vidéo de l'écran chez Xiaomi

Des applications mobiles pour enregistrer votre écran

Si votre smartphone ne propose pas la fonction d'enregistrement, vous avez la possibilité de télécharger des applications. AZ Screen Recorder Lancez l’appli. Une roue de fonctions apparaît (capturer en vidéo, en photo, paramètres, etc.). Choisissez d’enregistrer une vidéo de l’écran en appuyant sur l’icône caméra. Tout ce que vous allez ensuite faire sur votre écran, naviguer, lancer une vidéo, une application, jouer ou dérouler une page sera sauvegardé en fichier vidéo. Un point rouge en haut de l’écran signale que l’enregistrement est en cours. Une fois terminé, vous n’avez qu’à glisser votre doigt du haut vers le bas de l’écran en haut pour accéder au menu-raccourcis et stopper l’enregistrement. Votre vidéo se trouve alors dans votre galerie. A noter que l’appli enregistre le son environnant de l’appareil, pas celui du contenu. Prix : gratuit - Disponible sous Android Screen Recorder + (Enregistrement Ecran Video App) Vous pouvez enregistrer de la vidéo du contenu défilant sur votre smartphone, des applis, du web ou des appels vidéo. Et vous pourrez également vous filmer en même temps pour ajouter votre réaction sur l’enregistrement et ajouter le son environnant (dont votre voix). Depuis l’appli, il est également possible de faire du montage, de publier sur youTube, ajouter des filtres, des effets sonores, du texte, etc. Prix : gratuit – Version Pro payante (3,99€/mois) - Disponible sous iOS