Airbus annonce le premier vol d'essai réussi de son véhicule volant autonome Vahana

Dans son communiqué, publié sur BusinessWire, la filiale d'Airbus a annoncé sa volonté de "démocratiser le vol personnel" et "répondre au besoin croissant en mobilité urbaine", le tout "en tirant parti des toutes dernières technologies dans le domaine de la propulsion électrique". D'un point de vue technique, le véhicule volant répondant au nom de A³, dont le programme a été lancé en 2016, est un aéronef à décollage et atterrissage vertical, également appelé VTOL, capable de voler seul et de transporter des passagers ou du fret. Appareil hybride ressemblant à la fois à une voiture et à un hélicoptère, le A³ dispose de huit rotors avec hélices et de patins afin de se poser au sol.





"Le premier vol de Vahana témoigne de la capacité unique d’Airbus de poursuivre des idées ambitieuses dans les meilleurs délais, sans compromettre la qualité et la sécurité qui font la réputation de la société" a expliqué Rodin Lyasoff, le PDG de A³ et l’ancien responsable projet de Vahana. La société envisage d'ores et déjà de réaliser d'autres essais, concernant cette fois-ci "les transitions et le vol vers l’avant", le but à long-terme étant d'exploiter au maximum les capacités d'autopilotage, "pour fonctionner sans passager."