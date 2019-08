Algorithmes : les nouveaux filtres de l'amour

Aujourd'hui, faire des rencontres semble être plus facile avec Internet. Un Français sur quatre avoue ainsi s'être déjà inscrit sur un site de rencontre. Les algorithmes qui font fonctionner ces applications sont en constante évolution. Ces outils informatiques trient les profils qui seront présentés à une personne parmi les milliers d'utilisateurs. Mais l'équation de l'amour est-elle si simple à résoudre ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.