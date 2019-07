Amazon, communauté, esport, Squeezie... Le vrai du faux de Twitch, la plateforme de vidéos live qui fait fureur

En 2018, le temps passé par les spectateurs à regarder du contenu autre que le jeu vidéo a plus que doublé. Certes, le jeu vidéo reste la thématique principale, devant l'esport (jeu vidéo compétitif), qui est une division à part.





Mais les vidéos "IRL” (In real life - dans la vraie vie) ont la cote. On y voit un streamer parler d’un sujet qui lui tient à cœur et interagir avec sa communauté. Les séquences live d'artistes en action génèrent des millions de vues. On trouve aussi des contenus éducatifs proposés de façon ludique. Les "marathons", diffusions d’événements en continu 24h/24 voire sur plusieurs jours, sont également très prisés. Il peut s’agir d’un festival (Pokemon), d’une opération (Le Desert Bus de l’Espoir qui récolte des fonds pour les enfants) ou bien de la diffusion non-stop d’un programme. On trouve depuis peu des compétitions sportives professionnelles (NFL, NBA, lutte…) remodelées. Twitch a obtenu que les streamers puissent diffuser des rencontres en différé en les rhabillant de statistiques, de widgets, d’angles différents, etc. pour leur donner un ton "bien plus Twitch".