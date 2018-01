Amazon ouvre son premier supermarché sans caisse

L’interminable queue à la caisse du supermarché, ce sera bientôt un lointain souvenir. Ce lundi 22 janvier, Amazon se lance dans une petite révolution grand public : le supermarché sans caisse et donc sans file d’attente. Depuis plus d’un an, le géant du commerce en ligne testait son concept auprès de ses employés, dans une boutique située à Seattle (nord-ouest des Etats-Unis), fief de la firme de Jeff Bezos. Cinq après la mise en route du projet, quelques mois après un premier lancement raté, la boutique ouvre enfin ses portes.





Le fonctionnement est on ne peut plus simple. Vous entrez, vous prenez l’article de votre choix et vous ressortez. Le tout sans passer en caisse ni avoir à voler le produit. Ce miracle vous est offert par l’appli Amazon Go que vous aurez préalablement chargée et qui vous aura permis de biper pour accéder au premier supermarché physique du célèbre marchand en ligne. "Il y a cinq ans, nous nous sommes demandé si nous pouvions créer (…) un magasin où les clients pourraient simplement prendre ce qu'ils veulent et aller payer. Nous avons créé la technologie d'achat la plus avancé au monde pour que vous n'ayez plus jamais à faire la queue", expliquait fièrement Amazon sur son site. Révolutionner en laissant les clients agir le plus simplement possible, voilà l’idée derrière le concept conçu par les mêmes équipes qui sont à l’origine de l’achat-en-un-clic et l’expédition rapide.