Amazon lance (enfin) Alexa en France

Parmi les services qu’offrira Alexa, on trouve tout ce qu’un assistant vocal digne de ce nom sait faire : répondre à vos questions sur la météo ou l’info trafic, raconter des histoires aux enfants, commander les objets connectés de la maison - de l’éclairage au chauffage. Au-delà de ces fonctionnalités, les enceintes d’Amazon seront surtout une interface vers tous les produits que vend le site. Dans sa philosophie constante de l’hyper-simplification de l’acte d’achat, Amazon voit en Alexa une brique indispensable à son développement, de quoi commander simplement des articles du quotidien, confirmer des achats récurrents, ajouter des produits à sa liste de vœux pour plus tard. Vingt ans après avoir inventé le "one-click shopping" comprenez, commander un produit d'un simple et unique clic, c’est le "zero-click" que le géant a en ligne de mire.





Le géant américain du commerce en ligne a été le premier à considérer les assistants vocaux comme un virage stratégique pour l’avenir de son modèle économique, investissant massivement pour être sûr que le futur ne se jouerait pas sans lui. Un peu comme Google, qui avait investi dans Android pour s’assurer que ses services sur mobile ne soient pas à la merci de la concurrence, Amazon a investi des milliards de dollars pour que personne ne puisse s’interposer entre ses clients et lui. Si le site reste en général très discret sur ses chiffres, on murmure qu’Alexa, à elle seule, emploierait plus de 5000 personnes chez Amazon.