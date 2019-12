Amazon : quand "chasseur de promos" devient un job à plein temps et très bien ...rémunéré

Ils avaient chacun un job de conseiller financier. Pourtant, Kristen Herbert et Justin Herbert ont démissionné pour aller s’installer dans l’Arkansas. Précisément à Pea Ridge, là où la concentration de grandes surfaces est la plus importante des Etats-Unis. Leur but : traquer et acheter un grand nombre d’objets en promotion ou soldés, de toutes sortes (high-tech, jeux de sociétés, couches…), pour ensuite les revendre au prix normal sur … Amazon, via le "market place" où n’importe quel particulier peut s’inscrire et devenir vendeur.

Le bénéfice est plus que conséquent : les Herbert affirment désormais gagner chacun l’équivalent de 14.000 euros par mois, malgré la commission d’environ 15% récupérée par le géant du commerce en ligne ! Ces "chasseurs de promos" sont devenus courant dans le pays. Leur business est basé sur un concept simple : même s'ils avancent des sommes conséquentes à chaque passage à la caisse des supermarchés, ils savent qu’ils auront assez de clients prêts à payer le prix fort pour recevoir leur produit très rapidement, et sans avoir à se déplacer dans les magasins.