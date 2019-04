Quand les "écoutes" d’Alexa prouvent que l’intelligence artificielle n’est pas (encore) magique

Un processus laborieux, bien détaillé dans l’enquête de Bloomberg : d’abord, le système sélectionne des requêtes, certaines au hasard, d’autres qu’Alexa ne comprend pas ou auxquelles elle n’arrive pas à répondre. Les fichiers sonores sont ensuite envoyés à un employé. Ce dernier va ensuite transcrire la requête et éventuellement la comparer à ce que la reconnaissance vocale en a compris. Objectif : jauger la qualité de l’échange et surtout la réponse apportée par Alexa. Chaque employé traiterait ainsi jusqu’à un millier d’enregistrements par jour. But avoué : comprendre la douzaine de manières différentes dont vous pouvez demander la météo du lendemain, pour les apprendre à une interface vocale qui doit s’adapter à vous, plutôt que l’inverse.





Amazon le promet, et les témoins anonymes cités par Bloomberg le confirment : les requêtes vocales qu’ils écoutent à longueur de journée sont anonymisées. Rien ne permet donc d'accéder au nom de l’utilisateur ou à son compte Amazon. Quand un employé entend, en bruit de fond ou non, une conversation contenant des données personnelles, un nom ou un identifiant quelconque, il doit cocher une case “données critiques” et passer à la requête suivante.