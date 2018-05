Android P, intelligence artificielle, Google actus… Ce qu’il faut retenir de la convention Google I/O 2018

Selon Google, l'intelligence artificielle, en permettant au téléphone d'accomplir plus de tâches tout seul, permet aussi de passer moins de temps rivé sur son écran, notamment grâce à son assistant vocal, qui peut désormais passer lui-même de vrais coups de fil à un interlocuteur humain, pour prendre un rendez-vous chez le coiffeur ou réserver une table au restaurant. Google Assistant est désormais "plus naturel dans la conversation" en termes de ton et de rythme, a fait valoir Sundar Pichai et "comprend les nuances et le contexte" du dialogue.