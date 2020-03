"Animal Crossing New Horizons" : le jeu vidéo anti-confinement qui fait du bien Animal Crossing New Horizons − Nintendo

ON A TESTÉ – Entre temps à la maison et impossibilité de voir ses amis, le jeu vidéo est devenu une sorte d’exutoire. Les titres proposant du fun et des fonctions sociales connaissent un succès retentissant. Et parmi eux, “Animal Crossing : New Horizons” est l’arme anti-déprime idéale. Nous avons fait nos valises pour ce monde virtuel afin d'y retrouver nos amis et notre vie sociale.

Depuis longtemps, le jeu vidéo montre qu’il est le reflet de la société. Que ce soit dans ses sujets abordés, dans sa façon de reproduire le plus fidèlement la réalité visuellement ou de refléter les atermoiements des joueurs. Et plus que jamais à travers la consommation que ces derniers en font. Avec le confinement en vigueur et la hausse du temps passé à la maison, il est ainsi devenu une activité phare. Téléchargement à gogo sur PC et consoles connectées, affrontement multijoueurs en ligne tout en chattant avec ses amis, utilisation des services d’abonnement en streaming… la connexion internet trinque face à cette surconsommation de la bande passante.

Dès les premières annonces de confinement en Asie dans les zones touchées par le coronavirus fin février, l’éditeur français Ubisoft avait ainsi noté une hausse des connexions simultanées sur ses jeux qui réunissent déjà beaucoup de joueurs en ligne (Rainbow 6 Siege, Ghost Recon Wildlands, Just Dance). Des tendances observées aussi dans les premiers jours du confinement en France avec des joueurs qui se pressent en nombre sur des titres comme FIFA 20, Fortnite, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Rocket League, voire le tout nouveau Battle Royale, Call of Duty : Warzone (avec ses 150 joueurs en simultané) ou la balade entre pirates Sea of Thieves qui dépayse avec ses mers des Caraïbes. Le confinement vidéoludique se partage désormais de plus en plus à travers des parties en direct sur YouTube ou Twitch.

"Animal Crossing", antithèse du confinement

Il faut dire que le monde virtuel offre une échappatoire bienvenue et un moyen aussi de se retrouver entre amis pour s’amuser. Et à ce jeu-là, le champion toute catégorie est incontestablement Animal Crossing : New Horizons, sorti vendredi 13 mars. Même si Nintendo ne veut pas donner de chiffres précis, il n’est pas compliqué de se rendre compte de l’engouement suscité en arpentant les réseaux sociaux. Très attendu par les fans, il a ainsi suscité plus de 300.000 tweets en France la semaine passée, "bien en tête des jeux vidéo les plus discutés sur Twitter", nous confie-t-on du côté du réseau social. La force de ce nouvel opus qui arrive sur Nintendo Switch, sept ans après le dernier épisode sur Nintendo 3DS : le dépaysement, le grand air, les activités diverses et la possibilité surtout de retrouver ses amis, de discuter et blaguer. En somme, Animal Crossing : New Horizons est l’antithèse ultime du confinement.

Alors pour comprendre la folle attente de sa très large communauté (la série s’est vendue jusque-là à plus de 30 millions d’unités et compte autant de joueuses que de joueurs), nous avons plongé dans l’univers Animal Crossing ces derniers jours. Après une semaine de travail chez soi, loin de toute vie sociale autre que familiale, il ne fallut pas longtemps pour comprendre le carton à venir du jeu : vous êtes envoyé sur une île pour des (presque) vacances sous la tente, au milieu d’étranges individus animaux à forme humaine, mais aussi de vos amis que vous pouvez inviter ou chez lesquels vous pouvez vous rendre. Vos amis bien réels devenus compagnons de jeu virtuel et avec lesquels vous pouvez discuter, par l’intermédiaire du chat interne. Décorer, créer, ramasser, échanger, vendre… tout se fait à notre propre cadence, sans frénésie, ni compétition ou missions chronométrées, mais en suivant l’horloge bien réelle de la journée. Une vie parallèle sous forme de temps suspendu et de moment apaisant.

Animal Crossing : New Horizons ou le jeu anti-confinement − Nintendo

Et nous nous sommes laissé prendre au jeu, pistant nos amis qui auraient une Switch pour s’échanger le code ami et se retrouver ensemble dans cet univers particulier, ajoutant nos connaissances des réseaux sociaux divers pour être le plus nombreux à se croiser. Nous sommes ainsi allés faire du jardinage chez l’un, échanger des objets chez un autre ou bien pêcher conjointement chez une troisième. La vraie vie sociale prend forme comme elle peut et l’humour refait surface à travers ce jeu qui sort les joueurs de leur confinement.

Animal Crossing New Horizons − Nintendo

Mais ne vous inquiétez pas de voir votre enfant trop jouer à Animal Crossing et perdre tout lien avec la réalité : tout est fait pour que les sessions de jeu soient courtes, mais quotidiennes pour progresser dans le jeu, débloquer des options de jeux... Bref, une bouffée d’air mais pas une perte de contact avec la réalité.

ANIMAL CROSSING : NEW HORIZONS - Disponible sur Nintendo Switch et Switch Lite - PEGI 3

5 autres jeux à faire seul ou à plusieurs pour passer le temps durant le confinement

Sea of Thieves : à l'assaut des mers entre pirates A vous les océans et la piraterie, avec jusqu’à quatre joueurs en ligne. Car c’est là la force et l’intérêt de ce jeu qui va vous offrir un dépaysement garanti entre amis. Pistez les trésors, affrontez d’autres bateaux pour leur dérober leur butin, éliminez des hordes de squelettes. Le tout en musique et avec fun. Disponible sur Xbox One et PC Mario Kart 8 Deluxe : l'incontournable familial C’est l’incontournable pour jouer en famille ou en ligne avec ses amis. Vous trouverez 48 circuits inspirés des Mario Kart précédents et des univers des sagas Nintendo (Zelda, Animal Crossing, Splatoon, F-Zero, Super Mario...) ainsi que toutes les extensions. De quoi rivaliser d'aisance au milieu des étoiles ou dans le château de Bowser, sur la descente givrée ou dans un aéroport. Si les courses en rond vous lassent, optez pour le mode bataille en solo ou par équipes (jusqu'à 4 joueurs en local), de manière totalement désordonnée mais terriblement fun. Disponible sur Nintendo Switch et WiiU Ori and the will of the Wisps : la poésie pour oublier le quotidien L’un des plus beaux titres de ce début 2020. La poésie en jeu vidéo. Graphiquement, musicalement et pour son histoire, le retour d’Ori vaut le coup d’œil. Si vous avez aimé Ori and The Blind Forest, vous ne serez pas surpris par ces nouvelles aventures qui prennent le relais là où le premier opus s’est arrêté. Aidé de multiples alliés, Ori part à la recherche de son ami Kun qui s’est perdu dans la tempête.Le jeu a gagné en fluidité et s’avère plus simple à prendre en main que son aîné. On affronte des bosses redoutables, on déambule dans des décors variés, on tourne en rond souvent pour comprendre la stratégie à adopter et, fait nouveau, on fait aussi de la construction dans les villages. Disponible sur Xbox One et PC

Dreams : pour laisser parler son imagination La créativité à partager. Le principe de Dreams est simple : à vous de créer votre propre jeu, son univers visuel et sonore, sa difficulté et ses personnages. Une fois votre œuvre terminée, vous la partagez avec la communauté. Les artistes vont s’en donner à cœur-joie en laissant toute liberté à leur inventivité. Des tutoriels vous aident à prendre le jeu en main pour comprendre comment vous allez donner forme à vos rêves (ou cauchemars) grâce aux multiples objets et fonctionnalités à disposition. Et si vous n’avez rien d’un créateur, pas d’inquiétude. Vous pouvez déjà vous amuser avec la multitude de créations des autres joueurs. Disponible uniquement sur PlayStation 4

Untitled Goose Game L’un des jeux les plus loufoques du moment. Vous incarnez une oie délicieusement agaçante dont le but principal est d’importuner les humains, voler des objets, faire sursauter les passants en cacardant, fouiner dans les jardins… à travers cinq zones de jeux d’un village. Un jeu follement addictif -mais court- qui nécessite de fouiller et réfléchir à sa stratégie. Disponible sur Xbox One, PS4, Nintendo Switch, PC, Mac