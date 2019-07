Appareil photo, batterie, enceinte... 8 objets connectés à emmener avec vous en vacances

Voilà un stabilisateur à prix abordable qui peut aussi faire perche à selfie. Il peut embarquer tous types de smartphone (maximum 85 mm de large et 210 g) et stabilise sur trois axes. Il est léger, se maîtrise facilement via son joystick multidirectionnel et ses boutons. Un bouton central permet d’allumer le stabilisateur et d’accéder aux fonctions. Le second bouton permet de déclencher photo ou vidéo. Latéralement, un autre bouton latéral sert à zoomer. Au dos, la gâchette verrouille la position. Il peut traquer un visage ou un mouvement (pas trop rapide !). Seul point noir : l’appli n’est pas très intuitive.