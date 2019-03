Apple Arcade : Apple a-t-il un avenir dans le jeu vidéo ?

A l’instar des Xbox Game Pass et PlayStation Now, des services sur abonnement de jeux vidéo en illimité, la firme californienne va donc lancer une offre dans le même esprit nommée Apple Arcade. Si elle sera disponible sur Apple TV et ordinateurs, c’est sur les appareils mobiles qu'elle devrait prendre sa pleine mesure. Là où aucun service n’émerge pour le moment.





L’AppStore se félicite d’avoir plus d’un milliard d’utilisateurs mensuels et une section jeux vidéo qui est la plus consultée. Avec 300.000 titres disponibles, Apple dispose d’un sacré réservoir, même si bon nombre d’entre eux sont gratuits, assortis d’achats intégrés plus ou moins utiles. De quoi donner des idées aux équipes californiennes pour concevoir une offre qui incite à aller piocher du côté des jeux payants. Il y a évidemment l’argument de l’absence de publicité déjà avancé par beaucoup d’applis, mais aussi la promesse de n’avoir aucun achat intégré par la suite et une multitude de titres de qualité.