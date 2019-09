Apple Arcade et Apple TV+ arrivent bientôt : Apple passe à l’offensive sur les services

NOUVEAUX HORIZONS – Il n’y a pas que les iPhone dans la vie. Apple a désormais un autre cheval de bataille : les services. Après notamment Apple Music, Apple Arcade, une offre d’abonnement aux jeux vidéo, et surtout le service de streaming vidéo Apple TV+, ont été présentés mardi lors de la keynote de rentrée. Ils seront disponibles très rapidement. Objectif de Tim Cook : marquer son territoire.

Depuis quelques années, les iCloud, Apple Music, Apple Care et autres services payants voient ainsi leur part grimper dans le chiffre d’affaires de la société californienne. De 10% et quelque 40 milliards de dollars par trimestre, les prévisions vont bon train, au point que ce montant pourrait rapidement doubler. Dans cette optique, l’arrivée prochaine d’Apple Arcade et Apple TV+ devrait aider. Lors de sa keynote de rentrée , qui a lieu mardi au Steve Jobs Theater de Cupertino (Californie), Apple a enfin livré les dates de sortie, et surtout un prix, à ces services annoncés en mars dernier.

Les iPhone ne sont clairement plus l’alpha et l’oméga d’Apple. Si la firme de Cupertino se sait attendue chaque année par leur annonce et ne peut se permettre de faire l’impasse sur leur amélioration, elle concentre désormais aussi ses forces sur d’autres chevaux de bataille. A terme, ces derniers pourraient s’avérer tout aussi lucratifs, si ce n’est plus : ce sont les services.

A noter qu’avec l’arrivée prochaine d’ipadOS, il sera possible de connecter sa manette Bluetooth à son iPad (mais aussi à l’Apple TV) pour jouer encore plus facilement. Apple Arcade ne viendra pas concurrencer le service de cloud gaming Google Stadia mais se veut sans doute une alternative sur mobile avec une offre d’abonnement agressive. Apple Arcade sera en effet valable pour tous les membres d’un compte famille (jusqu’à 6 personnes).

Apple Arcade, le service d’accès en illimité à une large sélection de jeux vidéo, sera lancé le 19 septembre à 4,99 euros par mois. Apple s’est déjà allié des éditeurs prestigieux comme Konami, Capcom ou encore Square Enix. Les deux premiers ont notamment présenté des titres qui seront exclusifs à Apple Arcade comme Frogger in Toy Town, un très coloré et fun runner où une grenouille doit éviter les pièges au milieu de jouets.

La très attendue offre de streaming vidéo a commencé à lever un peu de mystère. On sait désormais qu’Apple TV+ sera lancé le 1er novembre, juste avant Disney+ aux Etats-Unis (le 12), à un tarif inférieur (4,99 euros par mois pour toute la famille contre 6,99 dollars/environ 6,35 euros).

Question contenus, la keynote a permis de découvrir les premières images de See, une série apocalyptique mettant en scène Jason Momoa (Aquaman) et d'apprendre que le trailer de The Morning Show avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon avait attiré des millions de curieux. Les deux séries seront accessibles au lancement, tout comme Dickinson, consacrée à la vie de la poétesse Emilie Dickinson. For All Mankind sur la course à la conquête spatiale, la série animée Snoopy in Space, le documentaire The Elephant Queen et le show d’Oprah Winfrey sont également annoncés.

Apple a promis de démarrer avec au moins trois épisodes de ses nouvelles séries, puis un par semaine. Certains shows devraient même être accessibles dans leur intégralité. Mais Apple n’entend pas pour autant fonctionner à la Netflix et écarte donc l’idée de "binge watcher" ses contenus. On sait seulement que, selon Bloomberg, le budget accordé à la production de programmes est passé de un à six milliards de dollars.