Apple : comment estimer l'état d'usure de la batterie de votre iPhone (et où la faire remplacer)

Ce n'est à la portée de tout le monde, mais ce n'est pas non plus insurmonable. En optant pour cette solution, vous allez pouvoir économiser de l'argent. Rendez-vous sur le site iFixit, puis sélectionnez le modèle de votre téléphone. La nouvelle batterie est fournie avec un kit comprenant tous les outils dont vous avez besoin. Comptez 15 euros pour l'iPhone SE, 20 euros pour l'iPhone 6, 25 euros pour l'iPhone 6s, 40 euros pour l'iPhone 7 et 45 euros pour l'iPhone 7 Plus. Les batteries sont garanties pendant un an. Vous pouvez également trouver des kits de remplacement de batterie iPhone sur Amazon.





Des vidéos de démonstration (en anglais) sur YouTube rendent la tâche beaucoup plus facile qu'elle n'y paraît. Sachez toutefois que cela peut annuler la garantie de votre iPhone. Il sera néanmoins toujours possible de remplacer la batterie d'origine en se rendant dans un Apple Store. Dernière chose, sachez que la manoeuvre est plus complexe à réaliser sur les modèles d'iPhone 6 et 6s Plus