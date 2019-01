Apple : face aux mauvaises ventes, le prix des iPhone pourrait baisser dans de nombreux pays

Apple a dévoilé, mardi soir, ses résultats pour le premier trimestre fiscal 2019 (octobre-décembre 2018 aux Etats-Unis). Sans surprise, la firme a annoncé des revenus de 84,3 milliards de dollars (environ 74 milliards d'euros) pour la période, soit une baisse de 5% par rapport à un an plus tôt. C’est néanmoins légèrement au-dessus des prévisions revues à la baisse début janvier.





Parmi les informations à retenir, figure le déclin des iPhone. Le patron d’Apple a confirmé que les ventes avaient été décevantes avec une baisse de 15% des revenus dans ce secteur, malgré les arrivées des iPhone XS, XS Max et XR cet automne. Si Tim Cook ne donne plus de volumes de ventes, le smartphone de la marque à la pomme reste malgré tout le fer de lance du groupe californien (près de 52 milliards de dollars de chiffre d’affaires - environ 45 milliards d'euros). Apple impute notamment la baisse au marché chinois où sa société n’arrive pas à faire face à la concurrence et où elle est sans doute également handicapée par les conflits économiques entre les Etats-Unis et la Chine. Mais pas seulement.