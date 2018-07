Apple : format plus grand, écran plus large, prix plus bas… qu'attendre des prochains iPhone et iPad ?

On sait qu’ils devraient arriver par trois, tels les Rois Mages, et tous avec la désormais fameuse encoche : une nouvelle version de l’iPhone X (écran 5,8 pouces) et un autre modèle avec écran OLED décliné en 6,5 pouces, ainsi qu’un troisième iPhone intermédiaire (6,1 pouces) mais qui garderait la résolution Retina actuelle. Apple tournerait donc définitivement la page du design existant depuis l’iPhone 6 et l’iPhone 6 Plus pour basculer sans surprise vers celui introduit par l’iPhone X l’an dernier. Le double capteur photo à l’arrière serait donc enfin généralisé à l’ensemble des appareils, une évidence tant la concurrence en équipe déjà tous ses appareils (à l’exception de Samsung et son Galaxy S9 qui reste à un seul capteur ou de Huawei dont le P20 Pro en affiche trois). Et certaines rumeurs évoquent même un triple capteur photo pour le modèle de 6,5 pouces qui deviendrait le très haut de gamme d'Apple. Côté connectique, il n’est pas impossible qu’Apple abandonne son port Lightning pour tout basculer vers l’USB-Type C qui équipe déjà ses MacBook et MacBook Pro. Des photos d’un possible chargeur USB-C pour iPhone circulent sur la toile. Une autre rumeur folle précède aussi les prochains smartphones : alors que l'iPhone X dépassait allègrement les 1.100 euros, les trois prochains modèles pourraient voir leur facture être revue à la baisse.