Nouveau nom, appareil photo, design… A quoi vont ressembler les iPhone dévoilés mardi à la keynote Apple ?

PRÉDICTIONS – Apple organise ce mardi sa keynote de rentrée et de présentation de ses futurs produits phares. iPhone 11, iPhone Pro ou iPhone XI, appareil photo flambant neuf et nouvelles fonctionnalités… On fait le point sur ce à quoi les smartphones à la pomme pourraient ressembler.

C’est la rentrée et les aficionados d’Apple attendent tous de pied ferme la keynote qui aura lieu ce mardi 10 septembre à 19h (heure française, à suivre en direct sur LCI.fr) au Steve Jobs Theater de l’Apple Park. Y seront notamment présentés les nouveaux iPhone, pour une mise en vente le vendredi 20 septembre (précommandes le 13 septembre). Comme d'habitude, depuis octobre dernier et l’arrivée des modèles précédents, les rumeurs vont bon train et l’on ne sait pas si tout a déjà été dit ou s’il y aura quand même des surprises pour ce millésime 2019. On fait le point sur ce que l’on croit savoir.

Combien de modèles ?

Comme depuis deux ans et l’intronisation de l’iPhone X au côté des iPhone 8, puis l’an dernier avec les iPhone XS, XS Max et XR, on attend trois déclinaisons de smartphone avec le design d’écran quasi intégral et la célèbre encoche maison. On trouverait à nouveau un appareil "entrée de haut de gamme" pour succéder à l’iPhone XR. Il serait moins doté que ses deux acolytes plus performants, héritiers des iPhone XS et XS Max. Du côté des tailles d’écran, on resterait sur des dimensions similaires : un écran OLED de 5,8 pour le nouvel "iPhone XS", 6,1 pouces mais avec une dalle LCD pour l’iPhone XR 2019 et toujours une version Max avec un écran OLED de 6,5 pouces.

Quels noms ?

C’est là un mystère bien gardé. En 2017, pour fêter les 10 ans de l’iPhone, Apple avait dégainé un iPhone X, symbole de puissance (le X chez les Américains) et représentation du 10 en chiffre romain. Avaient succédé les iPhone XS, la marque californienne conservant le "S" dégainé une année sur deux pour expliquer qu’il ne s’agissait pas d’une révolution mais seulement d’une évolution de quelques fonctions et spécificités (S pour supérieur en quelque sorte). Seul l’iPhone baptisé XR restait une énigme pour prendre la suite des iPhone, numérotés alors jusqu’à 8. Pas d’iPhone 9 ou 10 en vue a priori. Pour 2019, la rumeur penche davantage du côté d’un iPhone 11. Reste à savoir pour quel modèle. Les iPhone XS pourraient devenir des iPhone Pro (et éventuellement Pro Max) pour se démarquer du moins onéreux du lot. Ce serait dans la logique des choses, les MacBook et iPad ayant leur gamme Pro.

La photo, la vraie révolution ?

Une année sur deux, Apple distille ses principales innovations. Après le bouleversement de l’iPhone X en 2017, 2019 devrait voir une refonte totale de l’appareil photo. Les fuites ont principalement dévoilé le triple capteur photo qui pourrait équiper les deux modèles "Pro" dans un espace carré. Le 3e capteur serait un ultra-grand angle. Il permettrait de dézoomer et d'avoir un champ de vision plus large. A cela s’ajouteraient des améliorations sur la photo via l’IA, qui corrigerait automatiquement les clichés en en prenant plusieurs simultanément, en très basse lumière -peut-être même un mode nuit-, et une meilleure résolution des capteurs (12 Mpx chacun, 7 Mpx à l’avant). Pour Bloomberg, il faudrait aussi compter sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités en vidéo qui transformeraient l’iPhone en une caméra professionnelle via des fonctions de retouches, des effets, du recadrage... Le tout possible tout en enregistrant la vidéo. Découvrez ci-dessous une vidéo d'@EverythingApplePro reprenant les principales rumeurs

L’iPhone XR nouveau passerait lui d’un simple à un double module photo (un téléobjectif pour mieux zoomer) avec, sans doute, la même promesse de faire pratiquement tout aussi bien que ses comparses. La grosse interrogation vient du format que prendrait cet appareil photo au dos des iPhone. Longtemps les images volées et autres représentations conceptualisées depuis des plans également volés à l’usine de fabrication ont laissé entendre qu’Apple aurait opté pour un énorme carré noir dans lequel seraient positionnés les deux ou trois capteurs. Mais Apple aurait décidé de rendre l'ensemble discret en assortissant le coloris de l’appareil photo au reste du châssis, comme l’a montré Ben Geskin, connu pour être fiable quant à ses fuites.

Quelles autres nouveautés attendre ?

En plus des traditionnels ajouts d’un processeur plus puissant (A13) et d’une batterie améliorée, les iPhone 2019 pourraient avoir le droit à quelques ajustements. - Un nouveau revêtement ferait son apparition au dos, moins brillant et plus mat. Le dos en verre, pratique pour la recharge par induction, mais bien fragile, profiterait ainsi d’une nouvelle technologie de renforcement pour résister davantage aux chutes. - La technologie 3D Touch, qui permet d’avoir des sous-menus et autres fonctionnalités sur une appli avec un appui long, semble vouée à disparaître. Elle serait remplacée par le retour haptique. Déjà présent sur l’iPhone XR, il permet aussi d’autres actions possibles sur une appli (envoyer un message, prendre une photo sans ouvrir l’appareil...).

Le design possible des futurs iPhone 2019 "Pro" (crédit : YouTube/@EverythingApplePro)

- Côté sécurité, Face ID, le système de déverrouillage par reconnaissance faciale, serait renforcé. Il bénéficierait d’un champ de vision plus large via la caméra TrueDepth en façade. Cela permettrait surtout de le déverrouiller lorsqu’il est posé sur une table sans avoir à se pencher. Déjà présente chez Huawei (P30 Pro) et Samsung (Galaxy S10 et Note10), la charge inversée doit arriver sur les iPhone. Elle permet de recharger par induction au dos de l’appareil un autre smartphone ou un produit comme les AirPods de dernière génération. Quant à la 5G ou le remplacement du port Lightning de chargement par un port USB-C comme sur les iPad Pro, il faudra attendre 2020.