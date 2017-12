Votre iPhone est au ralenti : 8 conseils pour économiser sa batterie

ASTUCES - Apple a reconnu brider ses iPhone pour épargner la batterie. Et vous, vous en avez assez de le voir fonctionner au ralenti depuis la dernière mise à jour. Il faut dire que, de nos jours, entre les photos, appels, mails et autres SMS, l'autonomie des téléphones est mise à rude épreuve. Voici de précieux conseils pour préserver votre batterie et ne plus criser quand vous avez oublié votre chargeur de secours.