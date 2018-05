Ouverture de chambre d’hôtel, carte de transport, nouvelle voix : qu’attendre du prochain iOS 12 ?

Depuis l’iPhone 6, Apple a doté ses appareils de la norme NFC (Near Field Communication) ainsi que l’Apple Watch. Une technologie de communication très rapprochée qui est déjà répandue depuis de nombreuses années sur des smartphones concurrents et permet de multiples usages. Apple s’est, lui, contenté de permettre le paiement sans contact via Apple Pay, un portefeuille virtuel du téléphone dans lequel vous enregistrez vos cartes. Mais c’était tout pour les smartphones et iPad maison, Tim Cook et les siens évoquant la protection de leurs utilisateurs. Cela pourrait changer et l’on évoque une ouverture de la technologie à d’autres services comment le déverrouillage de porte d’hôtel -qui était déjà permis avec l’Apple Watch dans certains hôtels partenaires et par les salariés de l’Apple Park-, ou encore la transformation de l’iPhone en titre de transport. Une idée dans l’air du temps alors que Valérie Pécresse a annoncé le test pour la fin de l’été d’une carte de transport dématérialisée sur smartphone (et jusque-là seulement Android) et que le métro de Londres comme les transports de Dijon ont débuté des tests de paiement avec des cartes bancaires sans contact. L’ouverture de certains modèles de voitures compatibles Apple Car Play seraient aussi une évolution possible.