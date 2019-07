Voici la plus belle photo de l’année prise à l’iPhone

L’un a le regard dans le vague, l’autre a croisé celui de celle qui s’apprête à l’immortaliser. Cette photo prise sur une plage de Zanzibar a été sacrée plus belle photo de l'année par le jury des iPhone Photography Awards. IPPAWARDS, association non affiliée à Apple et honorant la photographie à l’iPhone, a dévoilé ce jeudi ses 12e Prix annuels. "Depuis 2007 (année de présentation du smartphone par Steve Jobs, ndlr), nous célébrons la créativité des photographes à l’iPhone depuis que celui-ci a commencé à inspirer, enthousiasmer et inspirer les utilisateurs du monde entier", explique le jury.





Le Grand Prix revient à une photo prise en Tanzanie par l’Italienne Gabriella Cigliano. Baptisé "Big Sister" (grande sœur), le cliché montre deux enfants pieds nus dans le sable, l’aînée jetant un regard à la photographe tout en semblant protéger le plus jeune. "Je me demande encore comment j’ai pu capturer ce moment précis dans toute sa splendeur", a expliqué la photographe."Je les observais à quelques mètres, mais ils étaient sans doute encore plus curieux de moi que moi d’eux. Et c’est probablement pour cela que la fille me regardait. On ne pouvait pas beaucoup échanger, à part quelques mots en Swahili que j’avais appris les semaines précédentes, mais ces enfants pouvait complètement s’exprimer à travers leur regard."