L’iPhone X, "un flop" qui écrase la concurrence

Chez Apple, on continue de se frotter les mains et on bombe le torse cette semaine. Mardi, Tim Cook et les siens ont pu remettre les choses au clair et montrer aux actionnaires que l’iPhone X était bel et bien une réussite en annonçant des résultats financiers bien au-delà des prévisions des analystes. Et d'avancer que l’iPhone X avait été le smartphone le plus vendu de ce début 2018.





Jeudi, le dernier rapport de Strategy Analytics a donné raison à la marque à la pomme. "Nous estimons qu’Apple a expédié 16,0 millions d'unités d’iPhone X au premier trimestre 2018, représentant 5% du marché mondial," explique Juha Winter, analyste senior au sein de la société de recherche et de conseil. "Pour le deuxième trimestre, l'iPhone X reste le modèle de smartphone le plus populaire au monde". Depuis son lancement commercial en novembre 2017, et malgré un démarrage poussif dû au faible nombre de produits disponibles, l’iPhone X totalise près de 50 millions d’unités vendues dans le monde.