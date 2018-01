La production de l'iPhone X stoppée cet été au profit de trois nouveaux modèles ?

Après avoir écoulé les stocks de ce modèle, sa production devrait en fait être remplacée à l'été par celle du modèle 2018 attendu en septembre prochain. La firme de Tim Cook ne ferait ainsi pas disparaître l'iPhone X, mais le remplacerait par une version plus performante, dans un même châssis de 5,8 pouces. Et à ses côtés, deux modèles supplémentaires plus grands de 6,1 et 6,5 pouces.





Contrairement à ces dernières années, Apple ne garderait donc pas l'iPhone X de 5,8 pouces dans son catalogue en tant que modèle à prix réduit. Un choix étonnant, quand on sait que l'iPhone 6s, sorti en 2015, en fait lui, toujours partie, tout comme les iPhone 7 et iPhone 7 Plus. Mais cela s'expliquerait par la volonté d'éclaircir la gamme d'iPhone avec trois "familles" : les X, les iPhone 8 et 8 Plus, et sans doute l'iPhone SE au format de l'iPhone 5 (4,7 pouces), un gabarit qui a encore ses adeptes.