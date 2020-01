Apple : le nouvel iPhone SE 2 pourrait arriver en mars à moins de 500 euros

Selon Bloomberg , le prochain smartphone "low-cost" de la marque à la pomme devrait en effet entrer en production en février pour une sortie courant mars. Cela rejoint les récentes rumeurs et informations rapportées notamment par Ming-Chi Kuo, analyste de TF Securities, aux prédictions très souvent justes sur Apple. Il y a quatre ans, l’iPhone SE avait été annoncé lors d’une keynote fin mars et lancé dans la foulée. Le schéma pourrait être le même cette fois encore.

C’est un peu la dernière arlésienne d’Apple. Le successeur de l’iPhone SE –le modèle à moins de 500 euros lancé en 2016- se fait toujours attendre alors que l’on croit toujours en savoir plus sur lui et qu’il est dit en approche année après année. Cette fois, 2020 pourrait être la bonne.

Son succès, l’iPhone SE le devait à un format plus petit (celui de l’iPhone 5/5S avec écran de 4 pouces), mais avec la puissance et les spécificités du dernier modèle d’alors, l'iPhone 6s. Ce format plus compact et carré n’existant plus du côté de Cupertino, son successeur devrait s’appuyer sur un autre design en voie de disparition depuis l’avènement de l’iPhone X : celui de l’iPhone 8 sorti en 2017.

Car l’iPhone SE 2 est annoncé avec un écran LCD de 4,7 pouces, mais avec les bordures et surtout la présence du lecteur d’empreinte Touch ID au lieu de la reconnaissance faciale TrueDepth. Au dos, on trouverait également un simple capteur photo comme sur l’iPhone 8. Mais, reprenant la même recette que son prédécesseur, il bénéficierait à l’intérieur de la toute dernière puissance maison (puce A13 et 3 Go de Ram comme sur l’iPhone 11 Pro, contre puce A11 et 2 Go de RAM pour l’iPhone 8).

Apple doit encore officialiser le nom (il se murmure qu’il pourrait s’appeler iPhone 9, chaînant manquant entre l’iPhone 8 et les iPhone X/Xs/11). Quant au prix, il pourrait tourner autour des 400-450 euros. Pour rappel, l’iPhone SE avait été lancé à partir de 489 euros en France. L’iPhone 8 est toujours quant à lui au catalogue et démarre à 539 euros. Mais Tim Cook et les siens semblent vouloir doper les ventes de leurs smartphones en 2020, en attendant l’arrivée des iPhone haut de gamme 5G en septembre.