Apple préparerait aussi un iPhone SE 2 pour le printemps

Les rumeurs ont repris bon train autour d’Apple. Ce ne sont pas trois mais bien quatre iPhone de dernière génération que la firme pourrait dégainer en 2018, selon DigiTimes. L’analyste du site spécialisé taiwanais, Luke Lin, explique que la marque à la pomme plancherait bien sur deux appareils avec écran LCD (environ 5,8 pouces et 6,1 pouces) et deux autres avec le nouvel écran OLED, baptisé Super Retina chez Apple (environ 6,1 et 6,5 pouces).





Tous les appareils seraient basés sur les fonctionnalités et le design de l’actuel iPhone X lancé en novembre dernier (écran large, capteur TrueDepth pour la reconnaissance faciale et les animoji, charge sans fil notamment). Mais ils seraient très probablement dotés de plus de puissance que la puce A11, notamment pour la transmission des données.