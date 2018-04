Apple présente Daisy, son nouveau robot "désosseur" d’iPhone

Quand on parle d’écologie, peut-être plus que dans n’importe quel autre domaine, il y a le discours et les actes. Pour ce qui est du discours, on sait qu'Apple, passé maître dans l’art de communiquer, est bien rodé. Aucune chance que le prochain iPhone soit un smartphone recyclé. Mais ce vendredi 20 avril, à la veille de la Journée de la Terre, le constructeur américain de smartphones et d'ordinateurs a dévoilé son rapport annuel de "Responsabilité environnementale". Profitant de cette date symbolique, la marque a annoncé la mise en service prochaine de Daisy. Ce robot "désosseur" d’iPhone, censé rendre la pomme d’Apple plus verte, doit succéder à Liam, le premier robot de démontage, qui avait été lancé en 2016 par l’entreprise américaine.