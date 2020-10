Le nouvel iPhone 12 sera compatible avec la 5G

La présentation de la marque à la pomme était attendue comme le Messie par l'industrie de la téléphonie mobile. "C'est le début d'une nouvelle ère", a annoncé Tim Cook, le patron d'Apple, pour marquer l'entrée très attendue des iPhone dans la 5G, la nouvelle génération de téléphonie ultra-rapide.

Le géant américain de l'électronique et des technologies a lancé, ce mardi, les iPhone 12, lors d'une présentation à grand renfort de mises en scène et musiques dramatiques, en ligne et sans public, pandémie de Covid-19 oblige. Plus d'un an après ses deux rivaux Samsung et Huawei, Apple va commercialiser sa première gamme compatible avec la 5G. Elle se décline avec les iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max, qui seront dans les rayons à partir du 23 octobre (12 et 12 Pro) et du 13 novembre (12 mini et 12 Pro Max), pour des prix de base allant de 699 à 1.099 dollars.