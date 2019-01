Apple va-t-il enfin lancer son "Netflix" cette année ?

iTunes, iCloud, Apple Music, App Store, Apple Pay… la bonne nouvelle de ce début d’année pour Apple est à mettre à l’actif des services. Ils ont rapporté plus de 41 milliards de dollars lors du dernier exercice fiscal 2018 et rien que 10 milliards pour démarrer celui de 2019 (qui commence en octobre aux Etats-Unis). Apple avance plus de 330 millions d’utilisateurs. Avec 14%, on est certes encore loin de ce que l’iPhone pèse dans les revenus d’Apple (environ 70% du chiffre d’affaires). Mais c’est sans doute avec les services que la firme tient sa plus grosse marge de croissance et de manoeuvre. Les diversifier, les enrichir apparaît la base logique du futur pour le géant californien qui voit ses ventes de matériel ralentir.





Parmi les rumeurs, on parle d’un service d’abonnement de journaux et magazines à moins de 10 dollars par mois qui pourrait voir le jour dès ce printemps. Dans cette optique, Apple a racheté l'an dernier Texture, un service de kiosque presse. De son côté, iCloud, système dématérialisé de gestion de ses données (photos, fichiers, contacts, etc.), n’a pas eu le droit à un lifting depuis quelques années, mais il s'est enrichi de quelques fonctionnalités, dont iCloud Drive pour stocker ses documents. Et pourquoi pas des services autour de la santé, "la plus grande contribution d’Apple à l’humanité", a même lâché Tim Cook sans détour sur CNBC. Jusqu’à présent, cela se résume à l’appli Santé, un capteur de rythme cardiaque sur l’Apple Watch et à l’électrocardiogramme embarqué sur le dernier modèle.